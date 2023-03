Qualcomm Wireless Reach

Roma, 16 mar. (askanews) – 5G Smart School, un programma di Qualcomm Incorporated attraverso la sua Wireless Reach Initiative e in collaborazione con WeSchool, TIM e Acer, fornisce alle scuole soluzioni tecnologiche wireless di nuova generazione. Il programma, lanciato oggi in occasione di un evento a Roma presso Palazzo Altieri, mira a migliorare l’esperienza di apprendimento in modo che insegnanti e studenti possano trarre vantaggio da strumenti, contenuti ed esperienze digitali.

A raccontare lo sviluppo e l’importanza del progetto è stato Fabio Iaione, Senior Director, Business Development, Qualcomm Inc.

“Supportiamo e finanziamo un’iniziativa che vede l’adesione di diverse scuole italiane per l’utilizzo delle tecnologie digitali in modo da ridurre i gap delle competenze digitali nelle scuole stesse”.

L’evento ha visto anche la partecipazione di figure istituzionali. Hanno preso parola Paola Frassinetti, sottosegretario di Stato al Ministero dell’istruzione e del merito e Federico Mollicone, presidente della VII Commissione cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati.

Paola Frassinetti, sottosegretario di Stato al Ministero dell’istruzione e del merito: “Questa sfida l’affrontiamo con la formazione dei docenti in modo uniforme per aiutare i ragazzi ad usare questi strumenti in maniera completa”

Federico Mollicone, presidente della VII Commissione cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati:

“Abbiamo investito mezzo miliardo tramite l’ultima legge di bilancio. C’è bisogno di un approccio che vada ad integrare una nuova didattica con quella tradizione anche con sperimentazioni studiate dall’Indire”

5G Smart School migliora l’insegnamento e l’apprendimento nelle scuole secondarie in tutta Italia utilizzando tecnologie wireless, connettività 5G, accesso a una piattaforma di apprendimento online, formazione su metodologie didattiche digitali innovative e supporto continuo agli insegnanti.