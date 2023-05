Home > Video > “Qualcuno ha il numero di un veterinario?”: Giggiolone, di Gigi Pescheria... “Qualcuno ha il numero di un veterinario?”: Giggiolone, di Gigi Pescheria, in live con la sua tartaruga ferita

Giggiolone si è innervosito davanti ai fan in live sui social: dopo aver chiesto il numero di un veterinario per la sua tartaruga Carol ferita, qualcuno ha commentato fuori luogo quanti soldi prende per le sponsorizzazioni, e il pescivendolo ha risposto lasciandosi sfuggire anche qualche insulto alla persona interessata