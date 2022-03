Quale malattia ha Fedez? Le ipotesi dopo le sue parole

Dopo le dichiarazioni di Fedez, sul web si susseguono le prime ipotesi sulla sua malattia. Per il momento, tuttavia, nessuna conferma.

Le parole che Fedez ha condiviso sui social con i suoi follower hanno immediatamente preoccupato i fan. Dalla moglie agli amici, fino ai numerosi appassionati della sua musica: in tanti hanno mandato un messaggio di affetto e incoraggiamento al famoso rapper milanese.

Il marito di Chiara Ferragni ha fatto sapere di dover intraprendere “un percorso importante” a causa di “un problema di salute” che i medici gli hanno diagnosticato. Fedez assicura di volerne parlare con i fan, nella speranza di dare conforto a tante altre persone in difficoltà. Per il momento, tuttavia, non è dato a sapere quale sia la sua malattia. Sul web si susseguono le ipotesi.



Quale malattia ha Fedez? Le ipotesi

Il mondo dello spettacolo, i fan e gli ascoltatori, fino ad amici e parenti: tutti si stringono al dolore di Fedez, che sta affrontando un momento di profondo sconforto a causa della malattia. Non è chiaro quale sia il problema di salute, ma sul web cominciano a farsi strada alcune ipotesi. Nessuna di queste è stata confermato o smentita.

Due anni fa, in una puntata de “La Confessione” di Peter Gomez, Fedez aveva confidato che durante un controllo medico gli era stata diagnosticata una demielinizzazione, malattia autoimmune, che può portare al rischio di sclerosi multipla.

La scoperta era arrivata dopo una risonanza magnetica all’encefalo. La demielinizzazione è un processo che causa lesioni alla mielina. Le aree danneggiate prive di mielina comportano la formazione di placche. Quest’ultime possono rivelarsi un serio problema, generando cicatrici, cioè le sclerosi. A Fedez era stata trovata una piccola cicatrice bianca, da tenere monitorata.

La malattia a cui Fedez ha fatto riferimento su Instagram, in lacrime, non è chiaro se sia legata a quella cicatrice.

Alcuni fan hanno pensato potesse essere un problema di salute legato alla demielinizzazione. Per altri, invece, a far preoccupare Fedez potrebbe essere un tumore che lo costringerebbe ad avviare un “percorso importante”, come dichiarato dallo stesso cantante.

Si tratta solo di ipotesi che cominciano a rimbalzare sul web e sui social network, ma nessuna per il momento trova conferma. Le ipotesi arrivano dopo il suo racconto su Instagram e in seguito a precedenti dichiarazioni, ma non ci sono conferme: solo Fedez, quando lo vorrà, potrà fare chiarezza sulla malattia.