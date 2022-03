Quali associazioni possono richiedere il 5×1000?

Il 5x1000 è una quota delle imposte Irpef che lo Stato destina ad alcune organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Si avvicina il momento di scegliere a chi destinare il proprio 5×1000: una decisione importante, che non dovrebbe mai essere casuale ma piuttosto ragionata. Purtroppo al giorno d’oggi sono ancora diversi i contribuenti che non conoscono il valore del 5×1000 e non sanno nemmeno bene di cosa si tratta. Vale dunque la pena fare chiarezza in merito, per poi vedere quali sono le associazioni che possono richiederlo.

Che cos’è il 5×1000?

Il 5×1000 è una quota delle imposte Irpef che lo Stato destina ad alcune organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Ogni contribuente ha la possibilità di scegliere a quale ente dare il proprio 5×1000, indicandolo nella dichiarazione dei redditi. È bene precisare però che anche coloro che non fanno il modello 730 hanno la possibilità di esprimere la propria preferenza: in tal caso è sufficiente avere la certificazione unica e compilare un’apposita scheda. È importante sapere anche che il 5×1000 delle proprie imposte effettive viene destinato alle associazioni no profit in tutti i casi, anche nel caso in cui non venisse indicato alcun beneficiario. Scegliendo dunque a chi destinare questa quota non si spende assolutamente nulla in più.

Si può devolvere il cinque per mille entro il 30 novembre 2022: questo è il termine ultimo per indicare la propria preferenza.

Come si esprime la propria preferenza

Nel momento della compilazione della dichiarazione dei redditi è possibile scegliere a chi destinare il proprio 5×1000 compilando l’apposita sezione. È necessario inserire il codice fiscale dell’ente ed apporre la propria firma. Quest’ultima è importante anche qualora non si esprimesse alcuna preferenza, perché in assenza di una firma il 5×1000 va a finire direttamente nelle casse dello Stato anziché essere ripartito equamente tra tutti gli enti no profit presenti nella lista.

Quali associazioni possono richiedere il 5×1000

Le associazioni che possono richiedere il 5×1000 sono numerose e come abbiamo accennato sono quelle considerate meritevoli per via delle loro attività sociali. Rientrano in questa categoria dunque tutti gli enti no profit impegnati nel volontariato, le onlus, gli enti di istruzione e ricerca scientifica, istituti ed istituzioni che svolgono attività di ricerca sanitaria, le associazioni sportive dilettantistiche, gli enti gestori delle aree protette e quelli che svolgono attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali. Per poter richiedere il 5×1000, l’associazione deve inviare un’apposita domanda al ministero di riferimento e viene dunque inclusa nel registro consultabile sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.

Come scegliere a chi destinare il proprio 5×1000

Scegliere a chi destinare il proprio 5×1000 è importante: come abbiamo accennato, lasciando questo campo della dichiarazione dei redditi vuoto la propria quota viene ripartita tra tutti gli enti e le associazioni che lo richiedono. Indicando una preferenza, si ha la possibilità si sostenere nel concreto l’attività di un’organizzazione no profit in particolare ed è un vero peccato non farlo.

Naturalmente, ognuno deve scegliere a chi destinare il proprio 5×1000 sulla base dei propri valori e della causa che preferisce sposare. Di certo, tra le più nobili troviamo quelle delle associazioni impegnate sul fronte del volontariato che oggi più che mai si stanno mobilitando per sostenere le popolazioni dell’Ucraina colpite dalla guerra. Ognuno comunque è libero di destinare il proprio 5×1000 alla causa che sente più vicina e che gli sta più a cuore. L’importante è appunto compiere una decisione ed evitare di lasciare questo campo vuoto.

Anche se può sembrare una cosa da poco, il 5×1000 può fare una grandissima differenza per molte associazioni che necessitano di fondi per portare avanti progetti importanti, di utilità sociale e dalla portata umanitaria davvero enorme. Evitiamo dunque di sottovalutarlo: donando il 5×1000 si compie un vero e proprio atto di beneficenza.