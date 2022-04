Quali sono i 10 lavori più pagati in Cina?

DT Caijing ha stilato una classifica delle 10 professioni meglio retribuite in Cina: quali sono i lavori sul podio?

I professionisti dell’intelligenza artificiale hanno superato i senior manager nella scala dei lavori più pagati in Cina, almeno secondo quanto riportato da DT Caijing. Tra il 21 e il 27 febbraio, il salario medio è arrivato a 23,960 yuan ($3,768) per i professionisti dell’IA, seguiti da “solo” 21,401 yuan per il senior manager medio.

Al terzo posto della lista si collocano i ricercatori e gli sviluppatori di tecnologia mobile, con uno stipendio medio di 17,650 yuan.

