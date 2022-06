I 65 euro per la pizza al pata negra di Flavio Briatore non sono nulla se confrontati con le pizze più care del mondo. Alcune cifre sono da capogiro.

Un piatto all’apparenza semplice, dalla storia antica ed eterna, delizioso e perfetto per qualsiasi occasione. La pizza è finita nel mirino delle polemiche dopo le dichiarazioni di Flavio Briatore, che con il suo Crazy Pizza ha già fatto una rivoluzione.

Tuttavia, non è il solo: quali sono le pizze più costose al mondo?

Le pizze più costose del mondo

La pizza più cara al mondo costa ben 70.000 dollari. La prepara uno chef che cucina esclusivamente per milionari, è ricoperta da 28 grammi d’oro e da una besciamella di Parmigiano Reggiano invecchiato 10 anni. A impreziosire il piatto c’è il manzo giapponese marinato in succo d’uva, e foie gras della Hudson Valley scottato e flambato con una bottiglia di succo di mela.

In Galleria a Milano la pizza di Carlo Cracco costa 22 euro. È possibile scegliere tra margherita con mozzarella di bufala e vegetariana con impasto integrale, base margherita e verdura di stagione. Il collega che negli Usa ha trovato la sua seconda casa, Renato Viola, fa pagare la sua pizza più pregiata ben 8.300 dollari.

Bella da vedere e buona da gustare: la Figazza 24k Gold della Pizzeria Farlon di Fassola, in Veneto, costa 50 euro. Per trovare la pizza più costosa di tutta Italia bisogna mangiare da Sirani, a Brescia. La sua 4+4 costa 95 euro ed è impreziosita da scampi e gamberi Carabineros, il crostaceo rarissimo considerato il più buono al mondo. La pizza preparata da Domenico Crolla nel 2007 in occasione della première del film “007: Casino Royale” era condita con ingredienti di lusso ed è stata battuta all’asta per 3700 dollari.

Bisogna pagare 450 dollari per la pizza C6 della Steveston Pizza Co., catena di pizzerie in British Columbia. 660 AED, pari a 169 euro, per La Zarina, pizza proposta dal ristorante italiano Luigia di Dubai.

Di sicuro però, anche la pizza con pata negra a firma di Flavio Briatore è piuttosto cara (65 euro).