Quali sono le province in cui i contagi aumentano più velocemente

L'elenco regione per regione delle province in cui i contagi da coronavirus aumentano più velocemente in termini percentuali.

L’ultimo bollettino dei contagi di venerdì 23 aprile ha fatto segnare un aumento di 14.761 casi diagnosticati su un totale 315.700 tamponi effettuati: quali sono le province in cui aumentano più velocemente?

Province in cui i contagi aumentano più velocemente

Nonostante da lunedì 26 la maggior parte delle regioni entreranno in zona gialla, con la possibilità di riaprire bar e ristoranti all’apertoo nonché cinema e teatri, all’interno di esse sono presenti territori in cui la circolazione del virus è ancora molto alta. Per questo gli esperti hanno invocato da più parte l’introduzione di nuovi parametri nazionali che consentano l’istituzione di mini zone rosse locali laddove i casi positivi dovessero cominciare a salire.

Queste le province delle regioni che nell’ultimo bilancio hanno fatto registrare il più alto aumento di casi in termini percentuali:

Lombardia

Bergamo: +236 (+0,49%)

Mantova: +115 (+0,35%)

Varese: +267 (+0,33%)

Veneto

Padova: +250 (+0,32%)

Treviso: +207 (+0,27%)

Vicenza: +171 (+0,26%)

Piemonte

Vercelli: +55 (+0,44%)

Verbanio, Cusio, Ossola: +48 (+0,40%)

Biella: +41 (+0,40%)

Campania

Benevento: +87 (+0,81%)

Avellino: +124 (+0,70%)

Caserta: +371 (+0,63%)

Emilia Romagna

Parma: +124 (+0,50%)

Forlì Cesena: +134 (+0,40%)

Modena: +182 (+0,30%)

Lazio

Rieti: +48 (+0,50%)

Roma: +1.077 (+0,48%)

Viterbo: +39 (+0,27%)

Toscana

Siena: +97 (+0,79%)

Prato: +121 (+0,61%)

Grosseto: +39 (+0,50%)

Sicilia

Siracusa: +121 (+0,86%)

Caltanissetta: +76 (+0,75%)

Agrigento: +74 (+0,74%)

Puglia

Brindisi: +155 (+0,93%)

Lecce: +176 (+0,80%)

Taranto: +277 (+0,78%)

Trentino-AltoAdige

Trento: +96 (+0,22%)

Bolzano: +65 (+0,09%)

Liguria

Imperia: +67 (+0,49%)

La Spezia: +55 (+0,43%)

Savona: +58 (+0,37%)

Friuli Venezia-Giulia

Gorizia: +24 (+0,19%)

Trieste: +38 (+0,19%)

Pordenone: +24 (+0,12%)

Marche

Ascoli Piceno: +42 (+0,42%)

Macerata: +75 (+0,38%)

Pesaro Urbino: +79 (+0,38%)

Abruzzo

L’Aquila: +66 (+0,38%)

Chieti: +40 (+0,22%)

Teramo: +40 (+0,25%)

Umbria

Terni: +36 (+0,35%)

Perugia: +96 (+0,23%)

Sardegna

Cagliari: +100 (+0,73%)

Sud Sardegna: +42 (+0,53%)

Nuoro: +52 (+0,50%)

Calabria

Cosenza: +395 (+2,13%)

Crotone: +36 (+0,70%)

Catanzaro: +52 (+0,62%)

Basilicata

Potenza: +131 (+0,90%)

Matera: +56 (+0,73%)

Molise

Isernia: +7 (+0,20%)

Campobasso: +12 (+0,13%)

Valle d’Aosta