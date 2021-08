Quali sono le regioni a rischio zona gialla dopo il monitoraggio ISS del 6 agosto?

Alcune regioni sono vicine al raggiungimento delle soglie fissate per il passaggio in zona gialla: quali sono quelle a rischio?

Con i nuovi parametri che classificano i territori in aree di rischio, i dati da tenere in considerazione non sono più quelli relativi ai contagi bensì ai ricoveri in area medica e terapia intensiva: quali sono le regioni a rischio zona gialla dopo il monitoraggio dell’ISS atteso per venerdì 6 agosto?

Regioni a rischio zona gialla

Le soglie di occupazione degli ospedali da superare per passare dalla zona bianca a quella gialla sono del 10% per le terapie intensive e del 15% per i reparti ordinari. Osservando i dati dell’Agenas aggiornati al 4 agosto emerge che a rischiare il passaggio di zona a breve sono Sicilia e Sardegna. La prima isola ha già raggiunto il parametro delle rianimazioni occupate (10%) e non si esclude possa superarlo.

Se non supererà anche il limite del 15% in area medica, attualmente occupata al 5%, potrà però restare ancora in zona bianca.

A rischio c’è anche la Sicilia, che sta per raggiungere il limite dell’occupazione dei reparti di medicina generale (ora all’11%). Stesso discorso vale per la Calabria, dove il dato dell’area medica continua ad aumentare e ha già raggiunto il 10%.

In ogni caso è molto difficile che con il monitoraggio ISS del 6 agosto una delle regioni a rischio superi entrambe le soglie e finisca in zona gialla dalla prossima settimana.

Se però la tendenza al peggioramento dovesse continuare nelle prossime settimane, si potrebbero vedere le prime zone gialle già prima di Ferragosto.

Regioni a rischio zona gialla: i tassi di occupazione degli ospedali

Queste le percentuali di occupazione di area medica e terapie intensive di tutte le regioni: