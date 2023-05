Quali sono i look dei presenti alla cerimonia di incoronazione di Re Carlo III

Per i media inglesi si tratta dell’evento dell’anno, forse anche del decennio: la cerimonia di incoronazione di Re Carlo III. Un evento solenne quanto ancestrale, che in questi giorni si è guadagnato l’attenzione del mondo intero. Tra i tanti argomenti dibattuti riguardanti la cerimonia, certo non potevano passare inosservati i look dei presenti più importanti.

Quali look hanno sfoggiato i presenti alla cerimonia di incoronazione di Re Carlo III

Partendo con ordine, uno dei look osservati con più attenzione da spettatori e addetti ai lavori è quello dell’erede al trono: il Principe William del Galles, vestito con sontuosi abiti tradizionali, sopra i vari simboli regali, un soprabito a mantello color blu nawy. Look ugualmente regale anche per la moglie del principe, Kate, che ha sfoggiato un soprabito a mantello bluette.

Un look praticamente opposto quello invece del Duca di Sussex, il Principe Harry: non essendo più un working royal si è presentato in abiti civili (e senza la moglie) con un look comunque molto elegante, all’altezza del momento solenne.

Cosa hanno indossato il re e la regina

L’incoronazione è di certo il momento più regale e sontuoso della vita di un regnante, che mai come in questo momento deve dunque attenersi al protocollo.

Re Carlo III per la sua incoronazione ha indossato, come sua nonno re Giorgio VI prima di lui aveva fatto nel 1937, il cosiddetto “abito di stato”, ovvero il Robe of State. L’abito era conservato alla Royal School of Needlework ed è stato portato al re per questa occasione speciale. Oltre a questo Carlo ha indossato un mantello in seta porpora con ricami in oro, anch’esso facente parte del look sfoggiato dal nono quasi cento anni fa.

La Regina Camilla invece ha commissionato l’abito a Bruce Oldfield, stilista britannico che in diverse occasioni le aveva già confezionato degli abiti: nel taglio e nel colore il look di Camilla ricorda quello della Regina Elisabetta, bianco perla con ricami d’oro.