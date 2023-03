Un 48enne ha incendiato l'auto del nuovo compagno della sua ex fidanzata. Il fatto è accaduto a Qualiano, in provincia di Napoli.

Un uomo di 48 anni, spinto dalla gelosia e dalla vendetta, ha dato fuoco all’automobile del nuovo compagno della sua ex fidanzata. Il fatto è accaduto a Qualiano, in provincia di Napoli.

Qualiano, lei lo lascia e lui incendia l’auto del suo nuovo compagno

Un uomo di 48 anni ha dato fuoco all’auto di un altro uomo, “colpevole” di essere il nuovo compagno della sua ex fidanzata. La gelosia e la voglia di vendetta hanno spinto il 48enne ad incendiare l’automobile di un altro uomo a Qualiano, in provincia di Napoli. Una volta appiccato il rogo, l’uomo si è fermato nei paraggi e i carabinieri sono riusciti ad arrestarlo.

La dinamica dei fatti

Secondo quanto ricostruito, il 48enne era stato lasciato dalla sua ex fidanzata e ha reagito andando ad incendiare l’auto del nuovo compagno di lei. Gli agenti della compagnia di Giugliano sono intervenuti dopo la segnalazione dell’incendio in corso. Quando sono arrivati sul posto, hanno trovato l’uomo poco distante e lo hanno subito bloccato. Il 48enne, che ha precedenti specifici, ha ammesso subito le sue colpe e ha spiegato di aver agito perché l’auto in questione era dell’uomo che gli aveva rubato donna.