Qualificazione Mondiali, Irlanda del Nord – Italia 0 – 0: situazione in campo in perfetta parità

Allo stadio di Belfast, la Nazionale Italiana di Roberto Mancini, che sta sfidando l’Irlanda del Nord, è andata agli spogliatoi con un punteggio in perfetta parità. Nel frattempo c’è apprensione per il match Svizzera – Bulgaria.

Irlanda del Nord Italia, le formazioni ufficiali

Queste sono le due formazioni che scenderanno in campo alle ore 20.45:

Irlanda del Nord (4-1-4-1): Peacock-Farrell; Cathcart, Flanagan, J. Evans, Lewis; S. Davis; Dallas, McCann, Saville, Whyte; Magennis. All. Baraclough.

Peacock-Farrell; Cathcart, Flanagan, J. Evans, Lewis; S. Davis; Dallas, McCann, Saville, Whyte; Magennis. All. Baraclough. Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Tonali; Berardi, Insigne, Chiesa. All. Mancini

Irlanda del Nord Italia, cosa devono fare gli azzurri per passare

Cosa deve fare la squadra di Roberto Mancini per staccare il pass per il Qatar? Italia e Svizzera sono attualmente a pari merito con un punteggio di 15.

Gli azzurri, più nel dettaglio, sulla differenza reti sono in vantaggio con uno scarto di 2 reti. Dall’altro lato, la Svizzera è in vantaggio sui goal fatti in trasferta, avendo segnato contro gli azzurri all’andata. In breve, questo significa che, in caso di vittoria degli elvetici, gli azzurri devono segnare con due reti di scarto. Se Svizzera – Bulgaria dovesse risolversi in un 3-0, all’Italia basterà portare a casa il risultato di 2-0.

In caso di pareggio della Svizzera, anche all’Italia basterà pareggiare. Se invece la Svizzera dovesse vincere per 4-0 e l’Italia dovesse vincere per 2-1, in tal caso la Nazionale di Mancini andrebbe ai playoff.