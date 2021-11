Qualificazioni Mondiali, Italia – Svizzera 1 – 1: Di Lorenzo ripristina gli equilibri in campo

Allo stadio Olimpico ha preso il via il match tra Italia e Svizzera. Al 36esimo Di Lorenzo ripristina gli equilibri in campo dopo essere stati sotto di un gol.

Un match segnato dalla scomparsa dell’amato commentatore sportivo quello tra Italia e Svizzera che si giocheranno la qualificazione ai mondiali in Qatar per il 2022.

Qualificazioni Mondiali Italia Svizzera, primo tempo

I primi minuti della partita sono stati segnati dalla grande sofferenza per gli azzurri.

Al dodicesimo la Svizzera è intervenuta in modo deciso con Widmer che ha fulminato la porta di Donnarumma portando quindi gli elvetici in vantaggio. Al 35esimo succede il miracolo: Di Lorenzo “strega” letteralmente la porta avversaria segnando una magnifica rete. Dopo circa un minuto “di sofferenza” è fatta: gli azzurri passano in vantaggio.

Qualificazioni Mondiali Italia Svizzera, omaggio a Giampiero Galeazzi

Ed è stato proprio all’amato commentatore sportivo che la FIGC ha voluto dedicare uno speciale omaggio.

Una sua foto infatti è stata proiettata sul maxi schermo. “Ciao Giampiero”, è il saluto dell’Italia in questa partita così importante per gli azzurri. Nel frattempo la sottosegretaria allo sport e campionessa Valentina Vezzali su Twitter ha scritto: “Sono certa che stasera anche lo Stadio Olimpico saprà ricordarti per come meriti”.

Ciao Giampiero!

Grazie per aver vissuto lo sport da atleta prima e da giornalista poi. Alla tua voce, carica di entusiasmo e passione, sono legati i ricordi di tante emozioni azzurre.

Sono certa che stasera anche lo Stadio Olimpico saprà ricordarti per come meriti.#Galeazzi pic.twitter.com/96SWGkprhi — Valentina Vezzali (@VVezzali) November 12, 2021

Qualificazioni Mondiali Italia Svizzera, le formazioni ufficiali

Questa è la formazione che è scesa in campo allo stadio Olimpico alle ore 20.45: