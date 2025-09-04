Quando Armani disse: nella mia vita ho dimenticato me stesso, non fatelo

Milano, 4 set. (askanews) – “Ho fatto un percorso molto impegnativo, dimenticando me stesso e questo è molto grave. Ve lo sconsiglio. Lavorate, tenete duro sul vostro lavoro ma non dimenticate che andando a casa trovate il gatto, il cane, il bambino, la mamma, l’amante, non dimenticatelo perchè andando avanti hai bisogno di persone al fianco”.

Era il maggio del 2023 e fresco di laurea honoris causa presso l’università Cattolica di Piacenza, dove era nato 89 anni prima, Giorgio Armani affidò ai cronisti una riflessione molto intima. Un pensiero che poi ripeterà più volte negli anni successivi, mostrando il lato più umano e fragile dello stilista visionario e dell’imprenditore di successo che due anni fa gli valse la laurea in Global business management.