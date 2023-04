Quando arriva la Naspi di aprile 2023: la data di pagamento

Il pagamento di Naspi nei confronti di alcuni beneficiari è previsto per oggi martedì 11 aprile 2023. La data in questione vale per coloro che la visionano sul fascicolo previdenziale del cittadino. Gli accrediti infatti proseguiranno anche nei giorni successivi e nel corso del mese di aprile. L’accredito dell’indennità di aprile è riferita a marzo 2023. L’Inps ha comunque fissato un’altra data per gli accrediti: 14 aprile. Ricordiamo che per controllare l’avvenuta erogazione è necessario collegarsi al portale dell’Inps.

Naspi aprile 2023: come controllare il pagamento?

É possibile controllare le date di pagamento dell’indennità di disoccupazione sul sito ufficiale dell’Inps. Una volta entrati sarà necessario utilizzare il “fascicolo previdenziale del cittadino”. Sarà possibile accedere a quest’area del portale utilizzando almeno le proprie credenziali personali: SPID, CIE e CNS. In seguito bisogna cercare la sezione “Pagamenti in corso”.

Informazioni sulla Naspi

Naspi è l’acronimo di Nuova assicurazione sociale per l’impiego. Si tratta di un pagamento di prestazione economica che viene erogato mensilmente. Come precisa TheWhan.net l’accredito della Naspi è compatibile con le seguenti figure: personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, apprendisti, operai agricoli a tempo indeterminato, dipendenti a tempo determinato presso la pubblica amministrazione e soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative.