Quando Benedetto XVI promise obbedienza al futuro Papa

Città del Vaticano, 31 dic. (askanews) – “Prima di salutarvi personalmente desidero dirvi che continuerò ad esservi vicino nella preghiera…. “Tra voi c’è anche il futuro Papa al quale già oggi prometto la mia incondizionata reverenza ed obbedienza. Per tutto questo vi imparto la benedizione apostolica”. Con queste parole Joseph Ratzinger diede l’ultimo abbraccio ai cardinali di tutto il mondo riuniti in Aula Clementina, in Vaticano dopo l’anniuncio delle sue dimissioni.

