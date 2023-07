“Sei stata parte della nostra famiglia e forse qualcosa di più”. Con queste parole Fedez ha dato l’ultimo e commosso saluto a Matilda, per tutti Mati, la bulldog francese che era riuscita, in qualche modo, a fare scoccare la scintilla tra i Ferragnez.

Il saluto di Chiara Ferragni a Mati

Matilda è la bulldog francese che ha accompagnato la vita di Chiara Ferragni prima, e della famiglia Ferragnez dopo.

In un lungo post, l’imprenditrice digitale ha salutato la sua cagnolina Mati, malata di tumore da tre anni. “Spero di averti fatto vivere una bella vita e di averti fatto sentire il mio amore ogni giorno, perché io il tuo l’ho sentito sempre. Mi mancherà tutto di te Mati, ti saluterò ogni giorno su quella nuvoletta”. Per tredici anni la simpatica e dolcissima molossina ha accompagnato la vita di Chiara, tanto da averla ricordata come “la mia prima bimba”.

Perché Mati era così importante per i Ferragnez

La dolce Mati ha avuto un ruolo molto importante per la chiacchierata coppia: nel 2016, infatti, Mati è stata il gancio inconsapevole dell’amore tra la sua padroncina e papà Fedez, tanto da diventare la protagonista di un tormentone musicale.

“Hai creato quella che è la nostra famiglia”, ricorda Chiara Ferragni. “Inconsapevolmente – racconta oggi Fedez – sei stata il motivo per cui io e la mamma ci siamo conosciuti. “Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton” e così quasi per gioco sei sempre stata al nostro fianco in questi 7 anni. Eri con noi quando è nato Leo, eri con noi quando è nata Vittoria. Tu eri noi. Il nostro ultimo abbraccio alla nostra prima bimba. Ciao Mati, ci manchi già”.

La canzone “Vorrei ma non posto” del 2016

Il brano a cui fanno riferimento Chiara e Fedez è “Vorrei ma non posto”, tormentone dell’estate 2016. Chiara Ferragni e l’artista erano fidanzati da un anno, anche se in realtà si sono incontrati per la prima volta nel 2015, per poi convolare a nozze nel 2018. Ecco i primi versi in cui Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, quell’anno citava la bulldog francese Mati, diventata popolarissima su Instagram:

“Io vi chiedo pardon ma non seguo il bon ton è che a cena devo avere sempre in mano un iPhone. Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vouitton ed un collare con più glitter di una giacca di Elton John. Salvini sul suo blog ha scritto un post dice che se il mattino ha l’oro in bocca si tratta di un rom. Sono un malato del risparmio per questo faccio un po’ di terapia di Groupon”.