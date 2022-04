Quando finirà la guerra in Ucraina? Per l’amministrazione Usa potrebbe durare almeno altri 2 mesi

Per l'amministrazione statunitense "la nuova fase dell’offensiva russa potrebbe durare 2 mesi o più": lo dichiara Jake Sullivan.

La fine della guerrra in Ucraina sembra ancora lontana. Putin resta fermo sulle sue intenzioni e deciso a continuare fino a quando non avrà raggiunto gli obiettivi prefissati. Tra attacchi a ospedali pediatrici e stragi nelle città ucraine, il conflitto continua a mietere vittime.

Interi quartieri sono deserti, intere località messe a ferro e fuoco. La paura dilaga, chi può continua a tentare la fuga, sperando di oltrepassare il confine nazionale e mettersi al riparo nel cuore dell’Ue. Il mondo fa appello alla pace, la quale però sembra solo un miraggio. Secondo l’amministrazione Usa, infatti, la guerra potrebbe continuare ancora per due mesi o più.

Guerra in Ucraina, quando finirà? L’allarme dell’amministrazione Usa

Sebbene non vi siano notizie certe che possano stabilire una data di fine della guerra scoppiata in Ucraina lo scorso 24 febbraio, per l’amministrazione Usa il conflitto è destinato a proseguire almeno per altri due mesi. A dichiararlo è il consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan, per il quale “la nuova fase dell’offensiva russa potrebbe durare due mesi o più”. Poi ha fatto sapere che Mosca “sta spostando la sua attenzione verso il Sud e l’Est dell’Ucraina, dopo aver incontrato una difesa più forte del previsto da parte delle forze di Kiev”.

Nello stesso giorno in cui il presidente americano Biden ha definito Putin un “criminale di guerra che va processato”, Sullivan ha sottolineato che quanto accaduto a Bucha dimostra non solo che “non è il momento di compiacersi”, ma anche l’importanza del supporto americano nei confronti dell’Ucraina. Quindi ha aggiunto: “I russi ora hanno capito che l’Occidente non si spezzerà. La Russia continuerà a usare la sua forza militare per cercare di conquistare e occupare territori sovrani ucraini.

I militari e il popolo ucraino continueranno in modo efficace e coraggioso a difendere la propria terra e gli Usa staranno al loro fianco per tutto il tempo necessario”.

L’amministrazione Biden ha quindi ribadito che sta “lavorando 24 ore su 24” per soddisfare le necessità dell’Ucraina. Inoltre, è prevista “assistenza militare aggiuntiva nei prossimi giorni. Ci stiamo muovendo con velocità ed efficienza per fornire risultati sperati“.