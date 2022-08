"Piccolo coatto antico in un corpo da bambina", questo il titolo della canzone di quando Giorgia Meloni era una giovane promessa della destra romana

Ci è voluto un account Twitter ricco della curiosità per ricordare e far rammentare di quando Giorgia Meloni era un “coatto antico” della Garbatella. Di cosa parliamo? Di una vecchia canzone di “rock identitario” orientato politicamente a destra dedicata all’allora responsabile di Azione Studentesca Giorgia Meloni, ragazza tenace e di piglio già sicuro proveniente dalla periferia di Roma ed approdata nella galassia del movimentismo controllato allora da Alleanza Nazionale.

Quando Giorgia Meloni era un “coatto antico”

Come spiega bene Fanpage quel pezzo rock è una celia, una “ballad goliardica” dove si gioca in stereotipo voluto sul contrappunto fra la dolcezza femminile di Giorgia e l’anima “quasi maschile e borgatara” di una giovane con un carattere di ferro. Ecco un frame del testo con strrofa-titolo: “Coatto antico in un corpo da bambina, ce tieni in un coro grosso e na mente fina, coatto antico dici troppe parolacce, ma quanta grazia con il trucco e con le trecce”.

Una ragazza con i “c******i quadri”

E ancora: “Coatto antico ma quanto quanto sei coatto, anche se hai quegli occhi da cerbiatto, mi guardi e sorridi con i tuoi occhioni ma quando serve c’hai i coglioni quadri”. La band era quella degli Aurora e il suo frontman era Persiko, cioè Raffaele Persichetti, il coordinatore nel 2014 dei volontari della campagna elettorale sui social di Giorgia Meloni e più volte candidato alle elezioni municipali di Roma.