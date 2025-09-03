Quando i genitori diventano i veri ultras: il caso del portiere aggredito

Diciamoci la verità: il mondo dello sport giovanile, che dovrebbe essere un ambiente di crescita e divertimento, sta diventando un campo di battaglia. Un recente episodio avvenuto a Collegno, vicino a Torino, ha messo in luce una realtà inquietante che molti preferirebbero ignorare. Un padre, in un momento di follia, ha aggredito un giovane portiere di soli tredici anni, sollevando interrogativi su chi siano davvero gli ultras del nostro calcio e cosa questo significhi per il futuro dei nostri ragazzi.

Un episodio choc: la cronaca dei fatti

Il fatto è avvenuto durante un torneo Under 14, un evento che dovrebbe rappresentare il massimo divertimento per i giovani atleti. Dopo una partita tra Csf Carmagnola e Volpiano Pianese, finita 1-0 per i primi, un banale scambio di insulti tra i ragazzi è degenerato in un parapiglia. E qui arriva il colpo di scena: un genitore, invece di intervenire per calmare gli animi, scavalca la recinzione e aggredisce il portiere avversario con un pugno al volto. La scena è agghiacciante: un adulto, un genitore, che perde il controllo e si trasforma in un aggressore. Il giovane, trasportato all’ospedale Martini di Torino, ha subito gravi lesioni, tra cui una frattura del malleolo e una sospetta frattura dello zigomo. Un gesto che non ha giustificazioni e che, come riportato dai media, ha portato alla denuncia del padre per lesioni.

La violenza nel calcio giovanile: un fenomeno preoccupante

Ma andiamo oltre la cronaca. Questo episodio non è un caso isolato. Diciamoci la verità: la violenza negli eventi sportivi giovanili è in aumento, alimentata da una cultura dell’agonismo esasperato che permea anche le categorie minori. Genitori che scambiano il torneo di calcio per una finale di Champions League, pronti a tutto pur di vedere i propri figli trionfare. La realtà è meno politically correct: spesso, i ragazzi si trovano a fronteggiare pressioni enormi, non solo da parte degli allenatori, ma anche dai propri genitori. Ciò porta a un clima di competitività malsana, dove il valore del divertimento e dell’amicizia viene messo in secondo piano. E tu, cosa ne pensi? È davvero necessario sacrificare la gioia del gioco sull’altare della vittoria?

Ripensare il ruolo dei genitori nello sport giovanile

È evidente che c’è una necessità di ripensare il ruolo dei genitori nel contesto sportivo. L’episodio di Collegno deve fungere da campanello d’allarme per tutti noi. Non possiamo più permettere che la passione per lo sport si trasformi in violenza. I ragazzi, come ha dichiarato il giovane portiere, vogliono tornare a divertirsi, vogliono tornare in campo, ma con quali presupposti? Se i genitori continuano a comportarsi come ultras, cosa possiamo aspettarci dal futuro del nostro calcio giovanile? È tempo di educare i genitori a essere modelli positivi, insegnando ai propri figli il valore del rispetto, della lealtà e della sportività. So che non è popolare dirlo, ma è una verità che dobbiamo affrontare con coraggio.

In conclusione, questo episodio è un invito al pensiero critico. È ora di affrontare la questione della violenza nel calcio giovanile con serietà e determinazione. Abbiamo il dovere di difendere i nostri ragazzi, di proteggerli da comportamenti inaccettabili. Solo così potremo sperare di restituire al calcio giovanile la dignità e il divertimento che merita. E tu, cosa sei disposto a fare per cambiare le cose?