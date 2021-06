Dalla prossima settimana tutta Italia dovrebbe essere in zona bianca: cosa cambia e quali sono le regole da rispettare in questa fascia.

Mancano pochi giorni per vedere tutta l’Italia in zona bianca: dopo il passaggio di diciannove regioni, lunedì 28 giugno è attesa l’eliminazione delle restizioni anche nell’unico territorio rimasto giallo, la Valle d’Aosta.

Tutta Italia in zona bianca

Ciò vorrà dire che, dopo mesi di restrizioni e sacrifici, tutto il paese potrà contare sull’annullamento delle principali limitazioni e si completerà così il processo di riaperture a cui il governo aveva dato il via diverse settimane prima.

Tutta Italia in zona bianca: cosa cambia

Le uniche restrizioni da rispettare anche nelle zone bianche riguardano igiene, distanziamento e mascherine. Su questo punto è però giunto il via libera di esperti e governo allo stop all’obbligo di indossarle all’aperto.

Ciò vorrà dire che negli spazi aperti non sarà più obbligatorio tenere coperti naso e bocca con un dispositivo di protezione a meno che non ci si trovi in situazioni di assembramento in cui non è possibile mantenere le distanze.

Per il resto le riaperture saranno praticamente totali e coinvolgeranno quasi tutti i settori. Unico escluso per il momento è quello delle discoteche per la cui ripartenza manca ancora una data. Il sottosegretario alla salute Andrea Costa, ha però fatto sapere che il via libera potrebbe arrivare entro i primi dieci giorni di luglio.

Attualmente i locali possono infatti rimanere aperti per somministrare cibo e bevande ma senza possibilità di ballare.