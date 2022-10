Quante ore si deve dormire per stare bene? La risposta in uno studio

Un nuovo studio sul tema ha chiarito una volta per tutte quante ore di sonno serve dormire per notte per poter stare in salute

Ormai da molti anni è cosa nota, uno dei segreti per satre in salute è dormire bene. In tanti hanno provato a definire un numero fisso di ore minime di sonno per notte, alcuni pensano che ne servano otto, altri dieci, mentre altri ancora sono sicuri che ne bastino sei.

Un nuovo studio sul tema, però, fa chiarezza una volta per tutte.

Dormire e stare in salute: quante ore di sonno per notte servono?

Un nuovo studio scientifico pubblicato sulla rivista Plos Medicine ha chiarito una volta per tutte quante ore di sonno servono per restare sempre in salute. Gli esperti, per la loro ricerca, hanno osservato i dati di oltre 7 mila uomini e donne sopra i 50 anni, primi di morbilità.

I ricercatori hanno trovato alcune correlazioni tra le ore di sonno e lo sviluppo di determinate malattie croniche. Da questa analisi è emerso che le persone che dormivano meno di 5 ore a notte avevano un rischio molto maggiore, circa del 30%, di sviluppare qualche malattia.

Le ore consigliate e quelle minime

Secondo gli studiosi, è sempre consigliato dormire almeno otto ore per notte, ma l’importante è non avere un sonno inferiore alle cinque ore.

Secondo questa ricerca, in caso di sonno inferiore anche a questa soglia minima, si alza anche il tasso di mortalità fino al 25%.