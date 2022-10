Quante tipologie di assicurazione esistono sul mercato

Da diverso tempo ormai il mercato delle polizze assicurative si è arricchito di numerose proposte, che coprono anche gli ambiti più impensati.

Quando si parla di assicurazione si è tendenzialmente portati a pensare come prima cosa alla polizza RCA che si stipula per i veicoli a motore e che risulta essere anche l’unica obbligatoria per legge. Chiunque possieda un’auto, una moto o uno scooter non può girare per le strade senza assicurazione e, di conseguenza, questa tipologia risulta essere la più nota e utilizzata. Ma non è l’unica, anzi; da diverso tempo ormai il mercato delle polizze assicurative si è arricchito di numerose proposte, che coprono anche gli ambiti più impensati e che, con molta probabilità, sono destinate ad aumentare ulteriormente: ad esempio, sempre più regioni chiedono nuove regole per i monopattini elettrici, diffusi ormai in tutto il territorio nazionale, auspicando che corsi per i minorenni, uso del caso e assicurazione diventino obbligatori.

Assicurazione per i veicoli

In attesa che ciò avvenga, dicevamo, la polizza più diffusa è quella per auto e altri veicoli che circolano su strade pubbliche o aree ad esse equiparate. L’articolo 193 del Codice della Strada include in questa categoria anche i filoveicoli, i rimorchi e tutto ciò che si guida a motore fuori dalle rotaie. La copertura offerta riguarda generalmente i danni causati dal veicolo ad altre persone o in caso di sinistro, il furto, l’incendio e altri elementi che possono essere scelti opzionalmente in fase di contratto.

Assicurazione sulla vita

Un altro tipo di polizza che si sta diffondendo sempre di più è quella sulla vita. Generalmente non comprende soltanto il caso morte ma può coprire anche infortuni o invalidità permanenti; dipende, in sostanza, dalle singole agenzie che la offrono e dalle scelte fatte da chi la stipula. Il funzionamento è piuttosto semplice: si sceglie uno o più beneficiari e si stabilisce una somma che viene loro erogata in caso di decesso del contraente. Per quanto riguarda la malattia o gli infortuni, possono essere compresi nello stesso contratto o a parte e consistono nell’erogazione di una rendita mensile, calcolata sulla base di quanto è stato versato. Sia l’assicurazione sulla vita che quella per invalidità hanno delle clausole molto stringenti, relative allo stato di salute del contraente al momento della sottoscrizione e alle dinamiche che causano morte o malattia.

Assicurazione sul gioco

E forse non tutti lo sanno, ma esiste una sorta di polizza assicurativa persino nel mondo del gioco. Pensiamo, infatti, al blackjack e a quante volte gli appassionati hanno sentito utilizzare la formula “l’assicurazione paga 2:1”. Cosa significa? Vuol dire che, quando si è certi di avere una mano perdente e che il dealer vincerà di sicuro, è possibile effettuare una puntata di assicurazione, che verrà poi restituita. Questa tipologia di copertura non va però confusa con altre formule, come il pagamento alla pari, che consiste in un pagamento 1 a 1, invece del classico 3 a 2, qualora la mano del giocatore e quella del dealer fosse 21, escludendo quindi il naturale pareggio.

Assicurazione sulla casa

Un altro tipo di polizza che viene scelta sempre di più e talvolta stipulata direttamente durante l’accensione del mutuo è quella sulla casa. Soprattutto in quelle zone particolarmente soggette a calamità naturali come terremoti o alluvioni, proteggere la propria abitazione è quanto mai necessario. Quasi tutti i contratti prevedono inoltre casi di incendio o danni provocati, ad esempio, da animali domestici e bambini.

Assicurazione per viaggi

Concludiamo questo elenco parlando della scelta relativa all’assicurazione viaggio, diventata pressoché imprescindibile, soprattutto quando si visitano paesi extra UE e località in cui il sistema sanitario è privato o poco efficiente. Queste polizze servono infatti a garantire assistenza sanitaria in tutto il mondo e fornire soccorso qualora sia necessario un immediato ritorno a casa. Quello legato alle spese mediche e agli interventi sulla salute è indubbiamente l’aspetto più rilevante dell’assicurazione viaggio, che sarebbe consigliata anche per viaggi in Europa, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti più semplici ma non certo insignificanti, come ad esempio lo smarrimento del bagaglio o qualunque altro genere di incidente e imprevisto possa capitare.