Sembra una domanda banale ma la risposta degli specialisti forse vi stupirà: quante volte al giorno bisogna lavare i denti? La risposta dei dentisti

Quante volte al giorno bisogna lavare i denti? La risposta dei dentisti coinvolge non solo il numero di volte, ma anche il modo in cui essi vengono lavati e tenuti in salute. Perché? Perché Quella che sembra un’attività quotidiana di routine deve essere svolta con attenzione assoluta.

Partiamo dal numero di volte: la raccomandazione è quella di lavarsi i denti due volte al giorno, al mattino e la sera ma non più di 3 volte al giorno.

Quante volte al giorno bisogna lavare i denti?

Come mai? Una serie eccessiva di lavaggi potrebbe danneggiare smalto e corona ed aprire paradossalmente “spiragli e varchi” a batteri. Esistono in buona sostanza dei comportamenti che ci consentono di mantenere la bocca sana e pulita.

Assodato che i denti vanno lavati massimo tre volte al giorno va detto lo si deve fare senza fretta, per due minuti due volte al giorno e con un dentifricio al fluoro.

Non solo quante volte, ma “come”

Molto meglio utilizzare uno spazzolino con la testina abbastanza piccola da raggiungere ogni zona della bocca, magari con setole in nylon dalla punta arrotondata e di differente lunghezza. E qual è il tipo di movimento da attuare? Vietato l’alto-basso, i dentisti raccomandano piccoli movimenti circolari e di cambiare lo spazzolino con regolarità, tenendolo non oltre tre mesi o anche molto prima se le setole sono consumate.