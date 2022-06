Quante volte bisognerebbe fare la doccia a settimana?

Moltissime persone credono che fare la doccia ogni giorni sia l'ideale, ma alcuni esperti non sono concordi con questa opinione

Da piccolini i nostri genitori ci hanno insegnato così: bisogna fare la doccia ogni sera. L’igiene personale è di certo importantissima e lavarsi di frequente sta alla base di una buona salute del corpo, ma non si deve eccedere: lo spiegano alcuni esperti britannici e statunitensi.

Fare la doccia: è giusto lavarsi ogni giorno? Ci sono opinioni contrastanti

A ridare luce a questo tema è stato il medico virologo John Oxford, professore della Queen Mary University di Londra: “Fare una doccia ogni giorno disturba la flora batterica della nostra pelle, rendendola meno idratata e più soggetta a perdere la sua luminosità.” Secondo il medico il problema non sarebbe l’acqua in sè, ma soprattutto shaampo e bagnoschiuma che sono in commercio.

Spesso, infatti, questi prodotti vanno considerati come dei veri e propri detergenti che, se utilizzati ogni giorno, possono avere delle controindicazioni.

Fare la doccia ogni giorno: in alcuni casi è giusto

Di opinione opposta la dermatologa Nada Elbuluk, dell’Università della California del Sud. Secondo lei per sapere quante volte è corretto farsi la doccia bisogna tenere conto del tipo di pelle, del contesto ambientale in cui si vive e se si pratica sport o meno.

In particolare, se si ha una pelle molto grassa, se si pratica sport quotidianamente e se si vive in un ambiente molto umido è consigliabile farsi la doccia una volta giorno.