Quante volte vanno cambiate le lenzuola?

La pulizia e l'igiene della propria casa sono fondamentali anche per ragioni di salute: gli esperti consigliano di cambiare di frequente le lenzuola

Ogni quanto tempo andrebbero cambiate le lenzuola? Su questo tema si dibatte da molto tempo e non esiste una sola teoria.

Cambio delle lenzuola: andrebbe fatto ogni due settimane

È difficile stabilire un tempo corretto per cambiare le lenzuola dal proprio letto.

Quello che è certo è che ogni giorno passiamo circa 8 ore sdraiati nelle nostre camere e quindi, un terzo della nostra esistenza viene passato proprio tra le coperte. Per questo motivo la pulizia della zona notte, cambio delle lenzuola comprese, si rende necessario più di quanto si pensa.

L’importanza del non accumulare ritardi

Secondo gli esperti non è male cambiare le lenzuola ogni due settimane, anche se l’ideale sarebbe farlo ogni sette giorni.

Moltissimi di loro sostengono che la cosa da evitare sia il costante accumulo di ritardi. Il nostro organismo, anche se dormiamo, non smette di produrre cose come cerume e sudore. Durante la notte, poi, perdiamo capelli, peli, per non parlare della pelle morta (in otto ore circa 1,6 miliardi di cellule di pelle). Acari e microrganismi in un contesto simile, si moltiplicano molto facilmente: ecco perché non bisogna mai trascurare la pulizia degli ambienti notturni.