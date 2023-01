Quanti anni dovrà scontare Matteo Messina Denaro

Condannato all’ergastolo per la strage di Capaci, per quella di via D’Amelio e per gli eccidi del 1993 a Firenze, Milano e Roma, si è conclusa ieri la latitanza trentennale del boss mafioso Matteo Messina Denaro.

Ritenuto il mandante dell’omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo nel 1996 – il bambino rapito e sciolto nell’acido per punire il padre Santino, pentito di mafia –, vediamo le condanne che gravano sul suo nome.

Ha iniziato a uccidere ancora minorenne

Figlio di don Ciccio, vecchio capomafia di Castelvetrano e tra i fidatissimi di Totò Riina, a confermare che U siccu – questo era il soprannome di Matteo Messina Denaro – ha iniziato a uccidere ancora minorenne sono le confessioni di alcuni pentiti: seguendo le orme del padre, ancora giovanissimo ha ereditato l’attività criminale tra Castelvetrano, Marsala e Trapani.

Gli anni delle stragi

23 maggio e 19 luglio 1992: Messina Denaro è stato tra i mandanti delle stragi che hanno ucciso Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Solo per la strage di Capaci, al boss sono state inflitte 13 condanne all’ergastolo. Nel 1993 iniziò la latitanza, continuando ad accumulare condanne. Omicidio, strage, devastazione, detenzione e porto di materiale esplosivo, furto e altri reati minori: questi i reati per cui venne condannato in contumacia all’ergastolo nel processo Omega del 2000.

Di nuovo condannato all’ergastolo nel 2020 per essere stato uno dei mandanti delle stragi di Capaci e via D’Amelio, il 16 gennaio 2023 Matteo Messina Denaro è finalmente stato consegnato alla giustizia.