Aggiornati i numeri riferiti alle più giovani vittime del conflitto.

Si aggrava giorno dopo giorno il drammatico bilancio delle vittime della terribile guerra che da quasi quattro mesi sta tenendo sotto scacco l’Ucraina, assediata da fine febbraio dalle truppe schierate da Vladimir Putin.

Ad aggiornarci nelle scorse ore sulla conta dei morti e dei feriti civili, secondo quanto riportato da Urkinform, è l’ufficio del Procuratore generale del Paese, che ci ha informato rispetto ad un dato particolarmente sconvolgente: il numero delle vittime fra i bambini.

Sono cifre spaventose,c che ci chiariscono la portata di una vera e propria tragedia umanitaria per la quale non sembra esserci davvero una fine.

La conta dei morti fra i bambini nella guerra in Ucraina: il bilancio si aggrava anche fra i feriti

Dall’inizio della guerra, scoppiata ufficialmente lo scorso 24 febbraio con l’invasione del Donbass, sono morti almeno 339 bambini. Sconvolgente anche il numero dei bimbi feriti nel conflitto, che ha raggiunto 611 unità.

Il bilancio dei morti civli e militari aggiornato

Non meno drammatico è il numero di persone adulte che sono morte a causa della guerra fra scontri e bombardamenti e nel pieno dei combattimenti.

Il più recente aggiornamento dell’Ufficio dell’Alto Commissario dell’ONU parla di almeno 4662 morti civili rimasti uccisi in Ucraina, fra cui oltre 1207 donne.

Fonti ucraine hanno inoltre riportato di recente che il numero di militari russi morti nei combattimenti sarebbe superiore alle 29.000 unità.

Sono numeri da prendere con le pinze, in ogni caso, anche alla luce del fatto che in conflitto, purtroppo, sembra essere destinato a durare ancora per molto.