Quanti caffè si possono prendere al giorno?

Il caffè è la bevanda per eccellenza degli italiani: caffè a colazione, dopo pranzo, nel pomeriggio e alla sera, ma assumere troppa caffeina è sconsigliato

Concedersi una buona tazza di caffè è qualcosa di imprescindibile per molti di noi, ma eccedere con la caffeina non è consigliato dagli esperti. Vediamo più nel dettaglio quali sono i veri effetti della bevanda.

Quanti caffè si possono bere al giorno?

Non c’è una vera e propria risposta a questa domanda, gli esperti hanno pareri contrastanti. In generale si crede che assumere più di 300 mg di caffeina al giorno possa nuocere alla salute anche se parliamo di persone adulte, la quota si deve abbassare se facciamo riferimento a ragazzi adolescenti non ancora del tutto formati. Come può essere raggiunto tale limite? Parliamo di 10 lattine di coca cola, 8 tazze di cioccolata calda o 400 grammi di cioccolato extrafondente, ma di sole tre tazzine di caffè espresso.

Quali sono gli effetti della caffeina?

Gli effetti della caffeina sono diversi e varianno in base alla quantità assunta e non tutti sono negativi. Se ci si limita a dosi moderate ha un effetto blandamente digestivo, rallenta la frequenza cardiaca, migliora le prestazioni atletiche, l’umore e la resistenza fisica. I veri problemi si anno quando si va ad eccedere: può causare tachicardia o aritmia, porta a tremori, acidità di stomaco, esofagite e reflusso gastroesofageo.