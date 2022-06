Quanti capelli si perdono al giorno?

Ogni giorno, ciascun individuo perde moltissimi capelli: si tratta di un processo fisiologico ed, entro certi limiti, non ci si deve preoccupare

La perdita di capelli è un processo fisiologico che il nostro corpo non può assolutamente contrastare. Ogni giorno ciascuno di noi perde un numero sempre più o meno simile di capelli, con alcune differenze dovute a diversi fattori.

Perdita di capelli, quanti se ne perdono e quando ci si deve preoccupare

Normalmente, gli esperti ritengono che ogni giorno ciascun individuo possa perdere un numero di capelli compreso fra 40 e 120. Ma da cosa dipende questo numero? Innanzitutto dalla quantità di follicoli piliferi ancora attivi, ma non solo. Una persona con i capelli molto fini, per esempio, ne perderà di più ogni giorno rispetto a chi li ha più spessi. Su questa quantità incidono anche altri fattori come: lo stato di salute, le carenze nutrizionali e il tipo di prodotti per la cura del cuoio capelluto utilizzati.

In generale, poi, va ricordato che gli uomini di solito perdono più capelli delle donne.

Come evitare la caduta eccessiva di capelli

Come anticipato, se si perde un numero di capelli compreso fra 40 e 120, non ci si deve preoccupare. Ma se questa quantità cresce si può pensare a qualche tipo di trattamento per evitare o provare a tamponare una futura calvizie. In questo caso sarà utile consultare un tricologo che consiglierà come agire.