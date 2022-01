Quanti sono gli over 50 non vaccinati? I dati del governo: oltre 2 milioni

Dopo la "stretta" a scaglioni del governo lo stesso fa sapere quanti sono gli over 50 non vaccinati ed a quanti italiani toccherà mettersi in regola

A questo punto e con un legiferato d’urgenza che sta per entrare in atto la domanda se l’erano posta un po’ tutti: si, ma quanti sono gli over 50 non vaccinati? I dati del governo sono stati resi noti in queste ore, anche dopo una serie di polemiche accesissime in ordine a quanto l’esecutivo ha fissato come sanzione per i riottosi: si tratta di oltre 2 milioni di italiani che hanno più di 50 anni.

Over 50 non vaccinati: arriva il censimento nel report di Palazzo Chigi

Per la precisione e proprio sulla scorta della comunicazione ufficiale da Palazzo Chigi, la cifra è di 2.165.583. Il dato è emerso dal report settimanale pubblicato dal governo ed aggiornato nella giornata del 7 gennaio scorso. E ci sono dati settoriali molto specifici: in particolare nella fascia compresa tra i 50 e i 59 anni, i soggetti totalmente scoperti dal siero sono 993.463.

A seguire ci sono gli italiani che hanno fra i 60 e i 69 anni: ebbene, quelli sono 616.595.

Sono soprattutto quelli fra i 50 ed i 59 anni gli italiani over 50 non vaccinati

Poi si va verso le fasce di età in cui la presenza di persone non vaccinate si dirada ma non scompare del tutto: tra i 70 e i 79 sono 374.464, tutto questo fino ad arrivare alla fascia over 80, in cui i non vaccinati sono 181.061.

Ecco, questi cittadini dovranno vaccinarsi non più per sollecitazione, ma “ex lege”. E il decreto che introduce l’obbligo di vaccino per gli over 50 prevede, per tutti coloro (lavoratori e non) che non saranno in regola con l’obbligo vaccinale a partire dal primo febbraio 2022, una sanzione di 100 euro una tantum.

La sanzione agli over 50 non vaccinati che non si mettono in regola e le polemiche

Sanzione che aveva sollevato un vespaio di polemiche per la sua tenuità e per una serie di paradossi che innescava, non ultimo quello per cui oggi in Italia un vaccinato che non indossa la mascherina rischia 400 euro di multa ed un no vax che non si adeguasse al legiferato recente ne dovrebbe pagare 100.