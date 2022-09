Quanti tipi di capsule per caffè esistono? Tra sistemi e compatibilità, facciamo chiarezza

Se vuoi capire meglio come funziona il mercato delle capsule per caffè, la prima cosa da sapere è che puoi scegliere tra miriadi di alternative a prezzi e qualità molto differenti.

Se sei nuovo di questo mondo e vuoi capire meglio come funziona il mercato delle capsule per caffè, dunque, la prima cosa importante da sapere è che puoi scegliere tra miriadi di alternative a prezzi e qualità molto differenti. Vediamo insieme come individuare il prodotto più equilibrato e, soprattutto, più soddisfacente per il tuo palato e per il tuo budget.

I principali sistemi di macchine per caffè in cialde

Attualmente esistono numerosi sistemi di macchine per caffè e, tra i più noti, menzioniamo Nespresso, Dolce Gusto, A Modo Mio, Uno System e Caffitaly. Queste aziende differiscono non tanto per qualità o eccellenza ma per tipo di macchinario e, quindi, per la forma delle capsule con cui possiamo preparare espressi, bevande calde, tisane e tè.

La scelta tra l’uno o l’altro sistema, quindi, non è tanto una questione di gusto perché, come vedremo, ci sono tante alternative di scelta per l’acquisto delle cialde. Ciò che cambia è il design del macchinario e le funzionalità extra così come il consumo energetico, il tipo di manutenzione richiesta e così via.

Come scegliere la macchina più adatta?

Sin qui abbiamo parlato per lo più di fattori gusti personali. Dopotutto l’ampia scelta sul mercato permette a tutti i consumatori di individuare il sistema più soddisfacente in base alle proprie aspettative.

Ecco perché è importante sapere che alcuni marchi sono più idonei ai “puristi del caffè” mentre altri, come Dolce Gusto, permettono di preparare anche altre bevande come gli espressi al gusto di gianduia, pistacchio o macarons alla mandorla.

Macchine come Nespresso, Caffitaly, A Modo Mio e Uno System, invece, provengono da aziende specializzate nella produzione di caffè ed è per questo che sono più votate all’espresso della tradizione. Ecco perché sono sistemi pensati per chi ama degustare diverse miscele di espresso e non ha bisogno di funzioni extra per preparare cappuccini o altre bevande ghiotte e cioccolatose.

La varietà di capsule e cialde disponibili sul mercato

Da un punto di vista del gusto, invece, dobbiamo innanzitutto distinguere le capsule ufficiali da quelle compatibili che, come immagini, non sono la stessa cosa. Le prime, infatti, sono le cialde o le capsule prodotte e commercializzate direttamente dai principali marchi produttori di macchine per caffè. Questo significa che troverai sempre in abbinamento capsule e cialde scegliendo tra i più popolari sistemi come Dolce Gusto, A Modo Mio, Nespresso e così via.

Le capsule ufficiali vengono abbinate a pacchetti e promozioni di vendita, validi soprattutto per l’acquisto del macchinario. Questi permettono di beneficiare della compatibilità garantita e dell’affidabilità del marchio ma non sono certamente l’alternativa più economica.

È vero che quando scegliamo cibo o bevande da portare a tavola non dovremmo mai badare al prezzo ma è vero anche che l’acquisto di cialde e capsule è continuativo nel tempo per cui sarebbe preferibile individuare prodotti al miglior rapporto tra qualità e prezzo, non trovi?

Cosa è importante sapere della capsule compatibili?

Ci riferiamo alle capsule compatibili, ovvero quelle prodotte da altre aziende come NeroRistretto che offrono qualità e prezzi competitivi oltre al massimo livello di compatibilità con tutti i più popolari sistemi di macchine per caffè sul mercato.

Grazie alle capsule compatibili è possibile risparmiare sull’acquisto continuativo di breve e lungo periodo beneficiando di qualità e affidabilità tanto quanto quella offerta dai prodotti ufficiali.

Scegliere l’una o l’altra opzione è una questione che riguarda il costo e la varietà di gusti che intendiamo provare. Il prezzo è importante ma lo sono anche altri aspetti come la qualità delle materie prime, la presenza di tante opzioni per soddisfare tutti i palati e la provenienza degli ingredienti.