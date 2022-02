Le regole auree per evitare che la guerra fra Mosca e Kiev diventi anche crash: ecco euanto ci hanno messo le borse a riprendersi dopo le grandi crisi

Quanto ci hanno messo le borse a riprendersi dopo le grandi crisi? Il dato è che L’analisi dei momenti “bui” del mondo e del crash delle economie che ne è seguito è uno strumento fondamentale per capire a cosa potrebbe portare la guerra fra Russia ed Ucraina e il dissesto geopolitico mondiale che ne è seguito.

Il Corriere della Sera spiega che chi ha già avviato le previsioni c’è. Credit Suisse azzarda che le azioni europee possano recuperare 9 punti percentuali in 12 mesi a far fede dalla chiusura di Borsa del 24 febbraio. Fa testo come sempre Wall Street,che archiviato un rialzo dell’1,5%, potrebbe recuperare il 4% a un anno. C’è un fatto: le Borse europee sono in down e perdono tra il 3% e il 4% nella prima seduta dopo l’inizio delle operazioni militari.

Le borse dopo le grandi crisi mondiali: la storia

Ci sono stati recuperi ma Mosca va a picco a -33%. Bisogna valutare però un mantra di settore: come reagiscono i mercati nell’immediatezza di un crash è fuffa di cui chi è “del mestiere” tiene poco conto. Chi o cosa lo dice? La storia dei mercati finanziari. Analisi specifiche dicono ad esempio che l’impatto massimo di un fatto storico sull’economia Usa fu quello del botto di Lehman Brothers che ebbe un picco quasi del 40%.

Ci vollero 20 mesi per assorbire quel colpo. Le due Guerre del Golfo e l’arrivo del Covid hanno richiesto tempi simili ma non così alti su rating e tempistica. Meno impattante invece fu l’attentato contro le Torri Gemelle, con un down del 15% ed un solo mese per tornare medium. E Deutsche Bank ha fatto di più, prendendo in esame grandi step epocali come l’annessione tedesca della Cecoslovacchia nel marzo del 1939 e i bombardamenti contro la Siria del 2017.

La crisi del petrolio del 1973: il momento più buio

Il momento “nero fra i nerissimi” dei listini ha avuto la durata media di 15 sedute di Borsa “per una perdita di circa 6 punti percentuali, con punte del 17% per la crisi petrolifera del 1973”. E il tempo medio di recupero? 16 giorni dal picco di negatività per tornare ai livelli pre-crisi. Attenzione, si parla di tempo medio ma ci sono stati picchi agghiaccianti: 4 anni dopo la Guerra del Kippur e quasi un anno dopo l’invasione di Grenada con Ronald Reagan alla Casa Bianca. C’è una morale o una regola aurea adesso che l’Orso a Wall Street è direttamente connesso con l’orso russo? Gli analisti dicono soloche per rivedere scalpitare il Toro bisogna mantenere la calma e non “leggere” subito i segni del mercato.