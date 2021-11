Quanto costa alle casse dello Stato un ricovero in terapia intensiva?

Quanto costa un ricovero in terapia intensiva? Con gli attuali occupanti l'Italia spenderà 11 milioni e 844mila euro in 10 giorni.

Nei giorni in cui a Singapore il governo locale opta per far pagare le cure ai malati covid non vaccinati e l’Austria contrasta il fenomeno dei no vax con un lockdown rivolto solo a quest’ultimi, il quotidiano La Stampa ha provato a tirare le somme della spesa delle terapie intensive in Italia, provando quindi a capire quanto costa un ricovero.

Quanto costa la terapia intensiva?

Stando a quanto riportato, un ricovero in terapia intensiva per covid costerebbe circa 2.800 euro al giorno. Per i positivi al coronavirus è stata calcolata una degenza media attuale in ospedale di 10 giorni, il che porta il prezzo a circa 28mila euro a malato. A comporre la cifra di circa 2.800 euro sono il costo del personale, circa 1.108 euro, i farmaci e il materiale sanitario, circa 624 euro, e le attività di supporto di circa 724 euro.

A tali somme sono poi da aggiunge costi considerabili come vari e pari ad un totale di circa 320 euro.

Quanto costa un ricovero in terapia intensiva: i dati

Questo è quello che avviene per un singolo paziente covid ricoverato in terapia intensiva, ma è analizzando la situazione in ottica generale che si comprende effettivamente l’entità della spesa pubblica. In Italia ci sono al momento 423 persone ricoverate in terapia intensiva il che, se si considerano i costi per 10 giorni, porta ad una spesa totale di 11 milioni e 844mila euro.

Ricovero in terapia intensiva, quanto costa?

A commentare questi dati su La Stampa è stato il dottor Giovanni La Valle, direttore generale della Città della Salute di Torino, importante aziende ospedaliero-universitarie italianat. “Naturalmente – ha detto – la durata del ricovero varia da paziente a paziente in base all’età, al quadro clinico e a un’altra serie di fattori. La durata della degenza può arrivare a 25 giorni, così come risolversi in meno di una settimana”.