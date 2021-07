Quanto guadagnano gli influencer sui social? Il “listino prezzi” di una società di strategia e comunicazione

DeRev, società di strategia e comunicazione digitale, ha redatto un listino prezzi per capire quanto guadagnano gli influencer.

Quanto guadagnano gli influencer: il listino prezzi

Gli influencer sono sempre di più, popolano il mondo del web e lavorano online. In molti si sono chiesti almeno una volta quanto possono guardagnare. La società di strategia e comunicazione digitale DeRev ha risposto a questa domanda, stilando un listino prezzi. Il compenso è legato a diversi fattori, come il social network di riferimento, il numero di follower, l’Engagement Rate, il tasso di conversione e il tipo di impegno richiesto.

“In Italia confondiamo ancora la figura del content creator con il vip, quando invece i social sono abitati da migliaia di influencer che non sono famosi se non presso il proprio pubblico, spesso di nicchia e molto fidelizzato. É in questo scenario che si gioca una partita economica fondamentale, tanto per chi ambisce a quella che oggi è una vera e propria professione, quanto per le aziende e i brand che devono sapersi orientare per i propri investimenti in un potentissimo strumento di marketing.

Questo listino è nato per questo: vuole essere una bussola per gli stakeholder, ma anche una mappa per chi ha il desiderio di saperne di più su come stiamo evolvendo e come funziona” ha spiegato il CEO di DeRev, Roberto Esposito.

Quanto guadagnano gli influencer: social, mid-tier e macro influencer

Secondo il listino stilato da DeRev, il social meno adatto per guadagnare come influencer è sicuramente Facebook. Un Mega Influencer, ovvero chi ha tra 1 e 3 milioni di follower, per ogni post può guadagnare tra i mille e i 5mila euro. Un ottimo compenso, ma molto ridotto rispetto ai colleghi di YouTube, che guadagnano dai 15 ai 25 mila euro per ogni video, di Instagram e di Tik Tok, che guadagnano dai 5 ai 15 mila euro. Questi prezzi scendono in base al numero di follower. Mid-Tier e Macro Influencer hanno tra i 100mila e 1 milioni di follower, anche se la classificazione potrebbe variare leggermente in base ai vari social. Possono guadagnare da 750 euro a 5mila per ogni post.

Quanto guadagnano gli influencer: micro e nano influencer e celebrity

I Micro e Nano influencer hanno un numero minore di follower e sono i meno pagati. Nonostante questo, esistono studi di marketing che indicano che sono quelli con maggiore credibilità e coinvolgimento dei loro follower. Vengono pagati dai 50 ai 750 euro per un post Facebook, dai 500 ai 2.500 euro per un video su YouTube, dai 50 ai 500 euro per un post su Instagram e dai 50 ai 500 euro per un video su Tik Tok. Le Celebrity, invece, sono una categoria a parte. Hanno un numero di follower altissimo, ovvero oltre i 3 milioni su Facebook, oltre il milione su YouTube e oltre i 5 milioni su Instagram e Tik Tok. In questo caso i guadagni sono davvero incredibili, tanto che possono arrivare a chiedere 60 mila euro per un solo post.