Quantum Estate: a Milano porte aperte all'abitare del futuro

Milano, 8 apr. (askanews) – Quantum 1, situato nel cuore pulsante di Milano (a pochi passi dal nodo Bovisa-Politecnico), ha aperto le porte per la prima volta presentandosi ufficialmente. Quantum ha intercettato il nuovo trend del viaggiare e dell’abitare che, post pandemia, sta andando sempre più verso il co-living, co-housing. Abbiamo parlato con Stefano Bettanin founder Quantum Innovative Living:

“Abbiamo assistito ad una trasformazione, una rivoluzione dell’abitare detta proprio da uno spartiacque post pandemia. Abbiamo visto che dopo di questa le persone cercano non solo un posto letto ma una community. Noi abbiamo cercato di intercettare proprio questo nuovo modo di abitare sia per ospiti che possono restare per soggiorni un po’ più brevi sia per ospiti che invece restano per soggiorni più lunghi. Il famoso km0 consiste nell’avere tutta una serie di servizi vicino a dove ci si trova”.

Il progetto rappresenta il culmine di anni di ricerca e sviluppo, unendo design, tecnologia all’avanguardia e principi di sostenibilità, servizi curati per l’ospite o inquilino che non vuole più un posto letto, ma vuole vivere un’esperienza tout court, in un unico e innovativo concetto di ApartHotel Molecolare. Ha poi parlato Andrea Fernando Maffi, founder Quantum Innovative Living:

“Il concetto di ApartHotel Molecolare nasce da un’idea che è quella di condividere la proprietà attraverso un sistema innovativo che è quello del crowfounding, in modo tale da condividere anche i risultati. Usiamo acquistare diversi immobili ed attiviamo una campagna di crowfounding per fare in modo che diversi investitori acquistino una parte di questi ApartHotel, ne gestiamo le ricorrenze in modo tale da garantire redditività in un prodotto che ovviamente è tangibile”.

Quantum 1 è solo l’inizio, con piani per espandere ulteriormente una vision e influenzare positivamente il modo in cui viviamo, lavoriamo e interagiamo con i nostri ambienti. Ha poi concluso Stefano Bettanin:

“Appena completato con Quantum 1, partiremo con Quantum 2. Oggi in anteprima presentiamo quello che è il progetto che sarà fatto in un altro luogo iconico di Milano: Piazzale Loreto che verrà trasformato. Anche questo progetto seguirà tutto il concept che abbiamo imparato sul primo, proprio per far vedere come il concept di Quantum sia scalabile”.

Da oggi l’impegno di Quantum verso l’innovazione e la sostenibilità segna dunque l’inizio di un nuovo capitolo nell’immobiliare.