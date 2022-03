Quarantena Covid, isolamento e positivi: cambierà qualcosa dal 1 aprile?

Con la fine del mese di marzo finirà anche lo stato d'emergenza in Italia. Dal primo aprile cambierà qualcosa per la quarantena Covid?

Con la fine dello stato di emrgenza cambieranno molte cose, con l’allentamento graduale delle restrizioni che abbiamo conosciuto negli ultimi due anni, ma non cambieranno le regole per la quarantena Covid.

Quarantena Covid, quanto durerà l’isolamento

Anche con la fine dello stato d’emergenza e l’arrivo del 1 aprile, la quarantena per i positivi Covid e l’isolamento continuerà a durare 7 giorni per le persone vaccinate e dieci giorni per coloro che non si sono vaccinati.

Alla fine dell’isolamento.

Cosa dice il decreto Covid pubblicato il 25 marzo

“A decorrere dal 1 aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al Sars-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione.” È quanto si legge nell’ultimo decreto Covid pubblicato lo scorso 25 marzo. Viene specificato, in uno dei commi, che: “Per i non vaccinati o i vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e per i guariti da più di 120 giorni l’isolamento dura 10 giorni con un test antigenico o molecolare negativo alla fine del periodo, per i vaccinati con 3 dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni e per guariti da meno di 120 giorni l’isolamento dura 7 giorni con un test antigenico o molecolare negativo alla fine del periodo.”