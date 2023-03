Quarta Assemblea nazionale Udicon il 23 e 24 marzo

Roma, 17 mar. (Adnkronos) - Il 23 e il 24 Marzo si terrà la Quarta Assemblea Nazionale dell’U.Di.Con. – Unione per la Difesa dei Consumatori –“Next Generation Consumers - Il lavoro di oggi, il futuro di domani” . L'Assemblea prenderà il via alle 14.30...

Roma, 17 mar. (Adnkronos) – Il 23 e il 24 Marzo si terrà la Quarta Assemblea Nazionale dell’U.Di.Con. – Unione per la Difesa dei Consumatori –“Next Generation Consumers – Il lavoro di oggi, il futuro di domani” . L'Assemblea prenderà il via alle 14.30 del 23 marzo, presso l’A.Roma Lifestyle Hotel, Via Giorgio Zoega, 59, a Roma. Tanti ospiti tra, Istituzioni, aziende, professionisti del mondo digitale, rappresentanti del mondo delle telecomunicazioni, dell’energia, del bancario e dell’assicurativo, ma anche del tessile e della mobilità, daranno vita a due panel sulla transizione digitale e sulla sostenibilità.

Un momento di fondamentale importanza per l’Udicon e soprattutto nella vita partecipativa degli associati. Un evento che non può non trattare di tematiche ormai all’ordine del giorno e, per questo, sempre più attuali e importanti come la transizione digitale, la sostenibilità nel tessile, la green mobility, le smart cities, la cybersecurity e privacy nel Metaverso. La platea di circa 400 persone sarà formata da delegati all’Assemblea Nazionale, da consumatori iscritti all’Associazione, da Istituzioni, da rappresentanti delle Associazioni dei consumatori e delle aziende. A moderare l’evento sarà il giornalista de “Il Tempo” Mario Benedetto. L’evento si aprirà con saluti da parte di Istituzioni, in particolare dell’On. Denis Domenico Nesci, Eurodeputato, dell’On. Galeazzo Bignami, Viceministro Mit e dell’On. Massimo Bitonci, Sottosegretario Mimit. Il primo panel tratterà di transizione digitale e Metaverso in cui interverranno Vincenzo Franceschelli – Membro del Cnu dell’Agcom, Costanza Andreini – Public Policy Manager di Meta, Carlo Cuomo – Docente e consulente esperto di Edutainment, gamification e nuove tecnologie, Livio Gigliuto – Vicepresidente Istituto Piepoli, Direttore generale della Fondazione Italia Digitale, Riccardo De Bonis – Capo Servizio Educazione Finanziaria di Banca D’Italia, Cinzia Campanella – Head of Innovation and Vertical Solutions Vodafone Business.

Successivamente sarà la volta del secondo panel su Sostenibilità, Green Mobility e Smart city in cui interverranno Matteo Ribaldi, Senior Public Affairs and Business Development Manager Italia di Link by Superpedestrian, Marco Piu, Associazione Tessile e Salute – Impresa Sociale, Chiara Mambelli, Responsabile Ufficio Rapporti Aacc di Abi, Rossella Sebastiani, responsabile servizio auto dell’Ania , Patrizia Boschetti, Responsabile Economia Circolare in Eni, Davide Nespolo, Responsabile Sustanability di Wind Tre.