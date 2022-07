Quarta dose agli over 60 già dalla prossima settimana  

L'Ema indica che le condizioni ci sono e il solo nodo da sciogliere è quello della difficile "logistica vacanziera": quarta dose agli over 60 da subito

L’indiscrezione è del Messaggero: la quarta dose verrà stabilita per gli over 60 già dalla prossima settimana, il governo accelera e il ministero della Salute prova a fare argine all’escalation di contagi. Contagi che purtroppo continuano a salire assieme a decessi e ricoveri.

La soluzione più ovvia perciò sarebbe quella di partire da subito la quarta dose per tutti gli italiani da 60 anni in su.

Quarta dose agli over 60, si parte subito

Di quanto italiani stiamo parlando? Di 18 milioni, che con la dose numero quattro non “vincerebbero” le sottovarianti che circolano ma ridurrebbero il rischio di ospedalizzazione o infezione severa. Le indiscrezioni di queste ore dicono che la decisione potrebbe arrivare già nel week end, cioè domani, sabato 9 luglio, oppure al massimo entro la prossima settimana.

Il problema è che fra pochi giorni si entrerà nel vivo delle vacanze e fare un secondo booster diventa un’operazione un po’ farraginosa.

La “conferma” di Speranza e dell’Ema

Tuttavia Il Messaggero spiega che già dalla mattina di oggi il ministro della Salute Roberto Speranza aveva mandato chiari segnali. Come? Con una telefonata in cui avrebbe detto che “su una estensione dai 60 anni in su della quarta dose a partire da ora il ministero seguirà le indicazioni dell’Ema e dell’Ecdc”.

Tutto questo mentre proprio da Bruxelles il capo della task force dell’Ema, Marco Cavaleri, confermava che “anche le persone tra i 60 e i 79 anni e i vulnerabili dal punto di vista medico di qualsiasi età dovrebbero ricevere una seconda dose booster se i tassi di infezione aumentano”. E lo stesso direttore della Prevenzione del ministero di Speranza, Gianni Rezza, avrebbe confermato che “si sta lavorando sulla estensione della quarta dose agli over 60, una decisione verrà presa a breve”.