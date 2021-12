Quarta dose, Bassetti: “Forse sì, non è la fine del mondo”

L'infettivologo Matteo Bassetti parla all'AGI della possibilità di proseguire la campagna vaccinale con una quarta dose: "Probabilmente ci sarà nel 2022"

L’infettivologo Matteo Bassetti parla all’AGI della possibilità di proseguire la campagna vaccinale con una quarta dose: “Probabilmente ci sarà nel 2022.”

Matteo Bassetti sulla quarta dose di vaccino anti Covid: le parole all’AGI

Il direttore della clinica malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, lo dice all’AGI: “Probabilmente nel 2022 ci sarà la quarta dose.

Oggi noi dobbiamo pensare alla terza dose, e per la quarta dose dovremo ragionare da aprile-maggio in poi.”

Matteo Bassetti sulla quarta dose di vaccino anti Covid: un nuovo vaccino per Omicron

Con l’arrivo ormai anche in Italia della nuova variante Covid, la variante Omicron, esiste la possibilità di dover aggiornare i vaccini, in modo che mantengano alta la loro efficacia. In merito a questo aspetto Bassetti si è espresso così: “Andrà valutato anche questo, intanto facciamo la terza che copre sicuramente bene.

Noi stiamo vivendo una vita normale e se quattro dosi ci fanno vivere così, non vedo il problema. Tra l’altro ho i dati del Sudafrica e dicono che probabilmente è meno aggressiva. Se ne stanno accorgendo anche in Inghilterra, dove stanno vedendo meno ospedalizzazioni di quello che avevano previsto. Bisognerebbe ascoltare i medici che guardano i malati da vicini: i sintomi sono più blandi e la durata della malattia è più breve.

Il problema sta in un ordine di idee: se abbiamo un virus che si dissemina molto velocemente, come il morbillo, significa avere tante persone in isolamento.”

Matteo Bassetti sulla quarta dose di vaccino anti Covid: la canzone

In ultimo Bassetti fa riferimento anche alla canzone pro vaccini intonata insieme ai colleghi Crisanti e Pregliasco, che ha fatto il giro del web: “Era un modo per veicolare un messaggio pesante in un modo leggero.

Lo rifarei senza dubbio. Io e Crisanti che, dopo 2 anni di polemiche, cantiamo insieme a me è sembrato un bel messaggio. Un modo di voler sdrammatizzare. All’interno di una trasmissione, ‘Un Giorno da Pecora’, da sempre satirica. Il video lo hanno visualizzato in 20 milioni. Secondo me abbiamo raggiunto un obiettivo importante: si è parlato delle vaccinazioni per due giorni. E non in chiave negativa“.