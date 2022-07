Quarta dose di vaccino Covid per i più fragili: le fasce d'età considerate come "fragili" verranno stabilite a breve, ma non sarà obbligatoria.

In autunno assisteremo ad un’altra grande campagna di vaccino anti-Covid: i soggetti a cui somministrare la quarta dose verranno stabiliti a luglio.

Nuova campagna vaccinale per la quarta dose in autunno

Una grande campagna vaccinale in autunno per proteggere soprattutto i fragili.

È l’idea che ha il governo: mettere in piedi un piano per somministrare la quarta dose di siero contro il Covid soprattutto i soggetti più fragili.

E quasi tutta la comunità scientifica è concorde su questa decisione. Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, aveva suggerito di somministrare la quarta dose «ai soggetti che sono esposti al rischio di sviluppare malattia grave».

Ancora, Walter Ricciardi ha ribadito che «va bene accettare la convivenza ma continuando a combatterlo.

Come? Vaccinandosi e adottando misure di sanità pubblica negli ambienti affollati, quindi mascherina, distanziamento e areazione».

Roberto Speranza: “A luglio decideremo le fasce d’età”

Non si sa ancora se la quarta dose sarà prevista in modo prioritario da una determinata soglia d’età, ma in ogni caso non dovrebbe essere obbligataoria, fatta eccezione per il personale sanitario, il cui obbligo è stato prorogato fino al 31 dicembre.

A chiarirlo è stato lo stesso ministro Roberto Speranza: