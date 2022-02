Vittoria con brivido finale a Bergamo dove la Fiorentina ha sconfitto l'Atalanta per 2-3.

Vittoria all’ultimo respiro quella della Fiorentina che, nella partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta ha trionfato con il punteggio finale di 2-3. Per sapere chi affronteranno in semifinale i viola, bisognerà attendere il risultato di Juventus-Sassuolo.