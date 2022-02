Lo Stadio di San Siro si è tinto di rossonero. Il Milan ha battuto la Lazio per 4-0 nel match valido per i quarti di finale.

Trionfo assoluto del Milan che, in questa partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia hanno sbaragliato la Lazio in casa. Il risultato finale è di 4-0. In semifinale tra Milan e Inter sarà dunque di nuovo derby.