Quarto Grado, caso Cecchettin. La consulente Marano: "Giulia ha subito un lungo periodo di stalking"

"Giulia uccisa per un atto di insubordinazione", così la consulente della famiglia Cecchettin, Gabriella Marano in diretta a Quarto Grado.

Nel corso della puntata di Quarto Grado andata in onda venerdì 1 dicembre sono stati accesi ancora una volta i fari sul caso Giulia Cecchettin. Ad intervenire in studio è arrivata la consulente della famiglia della ventiduenne, Gabriella Marano. L’esperta ha approfondito un tema importante del caso, vale dire ciò che ha preceduto la morte della giovane. Non solo. Marano ha anche spiegato che Giulia, già pochi mesi dopo dall’inizio della loro relazione, aveva subito stalking da parte di Turetta.

Quarto Grado, la consulente della famiglia Cecchettin: “Massacro non è che l’atto finale di un assedio psicologico”

Durante la sua riflessione, l’esperta ha evidenziato quanto Giulia avesse sofferto sul piano psicologico: “Filippo ci dice in due battute sia quando rende spontanee dichiarazioni sia durante l’interrogatorio che gli è scattato qualcosa in testa. Ma in realtà io voglio dire che questo massacro altro non è che l’atto finale di un assedio psicologico antecedente che questa ragazza ha subìto per tanti lunghi mesi”.

“Giulia ha subito un lungo periodo di stalking”

Non ultimo l’esperta ha parlato di come l’uccisione sia stata causata da una sorta di punizione: ”La causale dell’omicidio è che lui non voleva che si laureasse oppure che lei non voleva tornare insieme a lui. Giulia viene uccisa perché viene punita, per un atto di insubordinazione. Non è questo un motivo abietto e turpe? Sproporzionato?”