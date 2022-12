Quarto Grado, il padre di Saman Abbas in aula: "Lei è viva, non parlo più"

Quarto Grado, il padre di Saman Abbas in aula: "Lei è viva, non parlo più"

Quarto Grado, il padre di Saman Abbas in aula: "Lei è viva, non parlo più"

Nel corso della puntata di Quarto Grado di venerdì 9 dicembre 2022 si è parlato del giallo di Saman.

Ecco le ultime novità sul caso. Mentre il padre continua ad affermare che la figlia è ancora viva, è iniziata l’autopsia.

Quarto Grado, il giallo di Saman: le dichiarazioni del padre in aula

In occasione della puntata di Quarto Grado di venerdì 9 dicembre 2022 si è parlato di Shabbar Abbas. Il padre di Saman, tornato in aula davanti ai giudici ha affermato: “Mia figlia è viva, è in Italia. L’hanno presa in affidamento i servizi sociali italiani“.

Sempre nel corso della puntata di Quarto Grado viene raccontato come uno scambio di messaggi vocali tra la madre e un suo fratello in Pakistan avesse gettato Saman nello sconforto. La ragazza iniziava a temere per la propria incolumità.

Quarto Grado, il giallo di Saman: l’autopsia

Intanto nella giornata di venerdì 9 dicembre è stata eseguita l’autopsia sul corpo della ragazza.

Diversi, comunque, sono gli aspetti che dovranno essere ancora valutati per chiarire come sia morte Saman Abbas. Nel corso dei prossimi giorni, pertanto, potrebbero emergere nuovi elementi in seguito ai prossimi esami che verranno eseguiti.