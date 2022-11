Quarto Grado, la morte di Alice Neri: il giallo del cellulare e la soluzione nelle telecamere

Nel corso della puntata di Quarto Grado, in onda venerdì 25 novembre 2022, si è parlato del giallo della morte di Alice Neri, trovata carbonizzata nella sua auto.

Quarto Grado, la morte di Alice Neri: possibile soluzione nelle telecamere

Alice Neri è stata trovata morta carbonizzata nella propria auto. Sarebbero tre i sospetti della sua tragica fine. La donna è stata vista per l’ultima volta viva in un bar di Concordia, per poi scomparire nel nulla.

A rivestire un ruolo importante in tale indagine le telecamere disseminate tra il locale e il campo in cui è stato ritrovato il corpo della donna. Gli inquirenti stanno studiando centinaia di ore di filmati per controllare le targhe delle auto di passaggio.

Quarto Grado, la morte di Alice Neri: il giallo del cellulare

Ma non solo, anche il cellulare della donna potrebbe rivelarsi un’importante prova per risolvere il caso. L’applicazione Trova il mio telefono localizza l’ultima posizione del cellulare di Alice Neri alle 3.40 nei pressi del bar. Questo non è successo alle 6 del mattino e ci si chiede se qualcuno abbia disattivato la localizzazione.

Si attende di capire se la risposta arriverà dai tabulati in mano agli inquirenti.