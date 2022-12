Nel corso della puntata di Quarto Grado, in onda venerdì 9 dicembre 2022, si è parlato del giallo della morte di Alice Neri, trovata carbonizzata nella sua auto.

Quarto Grado, la morte di Alice Neri: l’avvocato di Nicholas Negrini

Alice Neri è stata trovata morta carbonizzata nella propria auto. Sarebbero tre i sospetti della sua tragica fine. La donna è stata vista per l’ultima volta viva in un bar di Concordia, per poi scomparire nel nulla.

Luca Lugari, avvocato del marito di Alice Neri, ha dichiarato: “Nicholas Negrini si è messo a completa disposizione degli inquirenti perché il caso è molto complesso. Abbiamo dato ulteriori precisazioni sugli orari e loro cercheranno di colmare quelli che sono i buchi e i gap di questi pochi minuti che ci sono”.

Quarto Grado, la morte di Alice Neri: indagato un tunisino

Sempre nel corso della puntata di Quarto Grado del 9 novembre 2022 è emerso che dopo aver indagato il marito Nicolas Negrini e l’amico dell’aperitivo, i sospetti di chi indaga si sono concentrati su un altro uomo. Ovvero un tunisino di 29 anni, irregolare in Italia, che sembra non conoscesse la vittima.

Identificato grazie alle telecamere di sicurezza della zona, l’uomo era fuggito in patria il giorno dopo la scomparsa della donna.