Quarto Grado, parla la mamma di Alice Neri: "Bisogna trovare chi ha fatto questo"

"Io so chi era mia figlia e cosa mi hanno portato via", così Patrizia Montorsi, la madre di Alice Neri a Quarto Grado.

A Quarto Grado sono stati riaccesi i fari su un caso, ad oggi, ancora irrisolto. Nel corso della puntata andata in onda venerdì 10 marzo, si è tornato ancora una volta a parlare di Alice Neri, la giovane di 32 anni, trovata morta carbonizzata nella sua auto, o scorso 18 novembre. Ad intervenire davanti alle telecamere della trasmissione targata Rete 4, Patrizia Montorsi, la madre di Alice: “Parlo di mia famiglia, non del caso. Io so che cosa mi hanno portato via”.

Quarto Grado, parla la madre di Alice Neri

La madre di Alice, ai microfoni della trasmissione ha dichiarato: “Non bisogna trovare un colpevole, bisogna trovare chi ha fatto questo […] e quindi sbrigatevi perché non ho più voglia di stare qua”. La donna ha poi proseguito spiegando che idea si è fatta: “Io sono un pensatrice, io non parlo del caso perché le mie idee non contano niente. Io so chi era mia figlia e che cosa mi hanno portato via”.

L’intervento del fratello Matteo: “Noi stiamo continuando a indagare”

Nel frattempo il fratello di Alice, Matteo, ha spiegato che le indagini sulla morte della sorella non si fermano: “Stiamo continuando ad indagare, lo stiamo cercando di fare a 360 gradi, nella maniera più professionale possibile [….] bisogna trovare il o i colpevoli […]”. Non ultimo Matteo ha raccontato di aver trovato un reperto osseo: “Ho trovato un reperto che è sotto il medico legale […] abbiamo avuto i primi riscontri, ma sembra che non lo sia, anche se la forma è compatibile con l’osso del piede”.