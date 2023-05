Quartu, incidente sulla 554: due feriti in codice rosso

Due auto si sono tamponate all’interno della galleria “Bruncu Martineddu” in territorio di Quartu. L’incidente, avvenuto nelle scorse ore, è stato violentissimo, con una delle due auto che si è ribaltata e con una persona che è rimasta incastrata tra le lamiere.

Violento scontro tra due auto nella galleria 554, a Quartu: due feriti in codice rosso

L’impatto, avvenuto nella galleria 554, all’innesto con la Nuova Orientale Sarda (125 Var), ha visto entrambi i conducenti dei mezzi coinvolti rimanere feriti, e sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. L’allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti in transito nella zona.

Sul posto sono giunte immediatamente le ambulanze del 118 e alcune volanti dei vigili del fuoco e della Polstrada. Le operazioni di soccorso sono attualmente in corso, mentre è ancora da accertare l’esatta dinamica dello scontro.

Disagi alla viabilità

Si segnalano forti disagi alla viabilità: la Statale, come fa sapere l’Anas, è stata temporaneamente chiusa al traffico in direzione Cagliari. Il traffico proveniente dalla SP17 in direzione della statale 125 Var, viene deviato sulla stessa SP17, mentre è stato chiuso temporaneamente l’ingresso della statale 554 al km 28,800 in direzione della statale 125 Var.