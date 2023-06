La quattordicesima viene erogata ai lavoratori di alcune categorie in busta paga tra il mese di giugno e quello di luglio. La mensilità aggiuntiva spetta anche ai pensionati con determinati requisiti.

A chi spetta la quattordicesima

La quattordicesima non è obbligatoria per legge, come avviene per la tredicesima. La mensilità maggiorata è disciplinata dai contratti individuali o dai CCNL (Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro).

Pertanto alcuni lavori non prevedono l’erogazione della quattordicesima, ma talvolta il datore può decidere di versarla ugualmente.

Leggi anche Da quando aumenteranno le pensioni minime? La lunga attesa degli italiani

La quattordicesima ai pensionati

Per quanto riguarda i pensionati la quattordicesima viene versata dall’INPS in aggiunta alla mensilità di luglio. La quattordicesima spetta agli anziani in pensione che hanno almeno 64 anni di età e un reddito che arriva a un massimo di 1,5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti fino all’anno 2016 e fino a due volte il trattamento minimo annuo del Fondo lavoratori dipendenti dal 2017.

Quando arriverà la quattordicesima

Generalmente per i lavoratori la quattordicesima arriva entro luglio e viene accreditata sulla busta paga del mese di giugno oppure viene accreditata su un cedolino a parte.

Il giorno in cui viene erogata la quattordicesima cambia in base al proprio contratto di lavoro.

I pensionati potranno beneficiare della quattordicesima già a partire dal primo luglio quando verrà erogata la mensilità dello stesso mese.

Ti potrebbe interessare Pensioni minime, a partire da luglio arrivano gli aumenti: ecco i dettagli