Quattro click per produrre un liquore personalizzato

Roma, 15 gen. (askanews) – La grande tradizione artigianale italiana abbinata però all’innovazione tecnologica. Nasce da questo insolito abbinamento, l’idea di Gianluca Selicato e del suo socio , founder di Liquore personalizzato: “Si tratta -spiega- di un brand che permette a chiunque di produrre il proprio liquore con pochi e semplici click. Basta andare sul nostro sito ufficiale (liquorepersonalizzato.it) e scegliere ciò che si desidera. Il cliente dunque diventa parte attiva del processo, avendo però la garanzia che a realizzarlo sarà comunque un liquorificio artigianale con materie prime di altissima qualità”.

Quattro passi sono sufficienti per arrivare poi al prodotto finale: “Il cliente -afferma Selicato- deve innanzitutto scegliere il liquore, che può essere un gin, un amaro o un bitter. Fatto questo, occorre personalizzare la propria ricetta e creare l’etichetta. Alla fine, si procede all’acquisto. Un percorso di facile intuizione ma che, alla fine, offre un prodotto personalizzato e di ottima fattura. Si va dal gin Marrakech, basato su cardamono, coriandolo, pepe di Jamaica, cannella e noce moscata, all’amaro Berlino, realizzato con luppolo, china, genziana, rabarbaro e scaglie di quercia, fino al bitter Amalfi, fatto con limone, arancia, bergamotto e mandarino”.

Ma le soluzioni sono molteplici: “I liquori -dice ancora Selicato- possono avere diversi aromi e botaniche. Ne nasce così un prodotto originale che può avere varie funzioni. Può essere utilizzato dai ristoratori, da chi vuol fare un regalo unico e non dozzinale, dalle aziende che, magari per Natale, intendono realizzare dei gadget personalizzati. Si tratta del resto di un mai visto a livello mondiale, un’idea che trova compimento solo da noi. Amari, bitter, gin. Ma anche le creme fanno parte del nostro catalogo. Creme che, anche in questo caso, possono essere autonomamente scelte online dal cliente. Creme al caffè, al cioccolato, al pistacchio, al cocco e al limone, solo per citare alcuni gusti. La gamma è vasta, come è chiaro l’obiettivo che vogliamo raggiungere: garantire a chi ci sceglie un’esperienza mai vissuta prima”.